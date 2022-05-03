Конгресс США: вскоре начнется работа над очередным пакетом помощи Украине

Работать над новым пакетом помощи Киеву в Сенате США начнут на следующей неделе, сообщил парламентарий Чак Шумер.

По его словам, утверждение очередного пакета финансовой помощи Украине станет демонстрацией поддержки Киеву.

Как напомнил сенатор, глава государства Джо Байден направил запрос на выделение 33 миллиардов долларов в помощь Украине. В настоящее время над преобразованием запроса в проект закона работают эксперты.

Шумер выразил надежду, что договоренности между двумя партиями могут быть достигнуты "очень скоро". Также парламентарий намерен добиваться включения в законопроект пункта о возможности конфискации активов российских бизнесменов, которые попали под санкции.

Напомним, оказывая поддержку Киеву, президент США Джо Байден оказался в ловушке: с одной стороны, его избиратели не желают, чтобы их лидер втягивал страну в события на Украине, а с другой стороны, на этом настаивают европейские союзники Соединённых Штатов.