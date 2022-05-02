Немцев призвали скупать продукты из-за конфликта на Украине

Жителям Германии необходимо сделать дома запас продуктов питания и лекарств на случай чрезвычайных ситуаций, сообщила министр внутренних дел ФРГ Ненси Фэзер на фоне конфликта вокруг Украины.

По её словам, это необходимо на случай, если пропадёт электричество "на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом".

Как считает глава МВД государственные меры гражданской обороны должны включать не только "технические вопросы", но и "запасы продуктов, медикаментов и медицинских материалов".

В список федерального ведомства по защите населения входят 20 литров воды, 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля. Также перечень включает в себя овощи и бобовые, фрукты и орехи, молочные продукты.

Напомним, страны Евросоюза смогут выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей этого топлива из России лишь при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом.