Во Франции объявили об отказе платить за российский газ в рублях

По словам французского министра экологического перехода Барбары Помпили, Франция не собирается оплачивать поставки российского газа в рублях, потому что в ранее подписанном между двумя странами контракте чётко прописано другое.

Министр добавила, что Франции желает выразить свою солидарность с другими странами ЕС. Она сообщила, что оплата за газ будет и далее производиться в евро или долларах, как и было до этого.

"В ходе сегодняшних переговоров мы намерены выразить солидарность с нашими европейскими коллегами, а также напомнить о правилах контракта, которые нельзя просто так нарушать. Мы продолжим платить в евро или долларах, в соответствии с контрактами", — сказала Помпили перед началом заседания с представителями других стран ЕС в Брюсселе.

По мнению французского министра, решение о переходе на новую систему оплаты за российский газ должно приниматься коллегиально всеми заинтересованными странами ЕС. Помпили напомнила, что государства Евросоюза уже делают всё возможное, чтобы снизить энергозависимость от российских нефти и газа. Она отметила, что ЕС уже предпринял определённые шаги в этом направлении, принимая решения о совместных закупках и хранении топлива.