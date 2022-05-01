Der Spiegel: промышленность ЕС может остановиться на фоне отказа от российского

Страны Евросоюза смогут выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей этого топлива из России лишь при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом, пишет журнал Der Spiegel.

По данным издания, заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа готова приостановить поставки газа из России в случае отказа платить в российской национальной валюте, являются "слишком красивыми, чтобы быть правдой".

Эксперты сомневаются в утверждении вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, по словам которого, к ноябрю ЕС сможет заместить две трети поставок российского газа и заполнить свои хранилища до 80 процентов.

Der Spiegel со ссылкой на ученых отмечает, что при сокращении поставок газа из РФ на две трети заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода, невозможно.

Как сообщил эксперт Юлих Йохен Линсен, заполнение газовых хранилищ в соответствии с запланированными объемами и одновременно сокращение поставок из России будет возможно только при условии значительных ограничений для промышленности и электростанций.

Напомним, страны Европы обладают недостаточным количеством альтернатив, которые бы смогли заменить поставки природного газа из России и не допустить серьезных экономических проблем предстоящей зимой. Следующие полтора года станут мучительным временем для Европы.