Журналист из США Карпентер: призывы поддерживать Украину зашли слишком далеко

Журналист из США Тед Гален Карпентер указал на предвзятость западных СМИ, освещающих конфликтную ситуацию на Украине.

В статье для The American Conservative он отметил, что призывы американских политиков постоянно поддерживать Киев "зашли слишком далеко". По его словам, в западных изданиях происходит почти полное отождествление США и Украины.

"Украина — оплот свободы и демократии, а Запад и всё мировое сообщество обязаны встать на защиту этой страны", — описал Карпентер основной посыл западных СМИ.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в американских интернет-изданиях стали регулярно появляться фейковые новости.

Журналист также подчеркнул: СМИ на Западе проигнорировали такую проблему, как расширение НАТО на восток, переключив внимание аудитории на "добродетельность" США и Украины. Как пояснил корреспондент, эксперты, которые бы публично предположили, что политика Североатлантического альянса способствовала росту напряжённости, были бы представлены в качестве "российских агентов".