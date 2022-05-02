Журналист из США Тед Гален Карпентер указал на предвзятость западных СМИ, освещающих конфликтную ситуацию на Украине.
В статье для The American Conservative он отметил, что призывы американских политиков постоянно поддерживать Киев "зашли слишком далеко". По его словам, в западных изданиях происходит почти полное отождествление США и Украины.
"Украина — оплот свободы и демократии, а Запад и всё мировое сообщество обязаны встать на защиту этой страны", — описал Карпентер основной посыл западных СМИ.
Кроме того, он обратил внимание на то, что в американских интернет-изданиях стали регулярно появляться фейковые новости.
Журналист также подчеркнул: СМИ на Западе проигнорировали такую проблему, как расширение НАТО на восток, переключив внимание аудитории на "добродетельность" США и Украины. Как пояснил корреспондент, эксперты, которые бы публично предположили, что политика Североатлантического альянса способствовала росту напряжённости, были бы представлены в качестве "российских агентов".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.