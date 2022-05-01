Express: в Британию могут проникнуть российские диверсанты

Офицеры британской разведки МИ-5 заявили о высокой угрозе проникновения российских диверсантов. Министру внутренних дел дано поручение усилить контроль за прибывающими в страну туристами. Об этом сообщает Express.

Издание ссылается на источник в службе безопасности, который заявил, что диверсанты могут попытаться атаковать ключевые объекты инфраструктуры или провести операции, направленные на унижение британского правительства.

"Мы хорошо знаем об их возможностях и видели, как Путин использует эти агентства в Восточной Европе”, — приводит слова источника таблоид.

Глава отдела глобальной разведки группы стратегических рисков Sibylline Эд Джонсон считает, что для потенциальных диверсантов есть целый ряд возможностей. Например, они могут стараться посеять хаос, панику или недоверие к правительству, заявил он.

По мнению эксперта, вариантами диверсий могут быть разрушения подстанций и кибератаки, ввоз твердой валюты в Британию для финансирования сепаратистских организаций, нападения на министров, агентов и чиновников и публикации компрометирующих документов.

Однако Джонсон выразил уверенность в том, что взрывать электростанции в Британии Россия не станет.