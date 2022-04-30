Из-за санкций против дочки "Новатэка" в Польше могут взорваться 500 вагонов газа

Дочка корпорации "Новатэк" Novatek Green Energy предупредила, что около 500 вагонов сжиженного газа могут взорваться в Польше. Из-за объявленных ограничительных мер компания не может контролировать цистерны с топливом, подчеркнули в NGE.

По данным NGE, если вагоны с газом продолжат стоять на путях, он может оказаться в атмосфере. Также в корпорации указали на риск возникновения крупного пожара. По этим причинам нужно срочно доставить 40 миллионов литров газа в специальные терминалы.

"Очевидно, что из-за введённых санкций Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий", — написали на официальном сайте компании.

Ранее Варшава обязала NGE отдать аппараты польским компаниям. При этом пресс-секретарь правительства страны Пётр Мюллер предупредил, что власти могут забрать инфраструктуру принудительно.