Дочка корпорации "Новатэк" Novatek Green Energy предупредила, что около 500 вагонов сжиженного газа могут взорваться в Польше. Из-за объявленных ограничительных мер компания не может контролировать цистерны с топливом, подчеркнули в NGE.
По данным NGE, если вагоны с газом продолжат стоять на путях, он может оказаться в атмосфере. Также в корпорации указали на риск возникновения крупного пожара. По этим причинам нужно срочно доставить 40 миллионов литров газа в специальные терминалы.
"Очевидно, что из-за введённых санкций Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий", — написали на официальном сайте компании.
Ранее Варшава обязала NGE отдать аппараты польским компаниям. При этом пресс-секретарь правительства страны Пётр Мюллер предупредил, что власти могут забрать инфраструктуру принудительно.
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