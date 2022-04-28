Несколько десятков районов Польши остались без газа из-за санкций

Заместитель главы МВД Польши Павел Шефернакер сообщил, что несколько десятков районов страны не получили газ из-за ограничительных мер Варшавы против компаний, которые связаны с Москвой. Как отметил чиновник, власти пытаются восстановить обеспечение голубым топливом.

Известно, что в польском "чёрном списке" оказалась корпорация Novatek Green Energy. Из-за санкций она перестала предоставлять сжиженный углеводородный газ.

"У нас в Польше 2,5 тысяч гмин (районов. — Прим. ред.). В нескольких десятках есть проблемы", — заявил Шефернакер, слова которого приводит ТАСС.

Как отметили власти, для решения проблемы Польша планирует забрать собственность NGE и отдать приспособления местным фирмам.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обратил внимание на устойчивость России к санкционному давлению Запада. По этой причине необходимо ужесточить ограничительные меры, подчеркнул глава правительства.