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Автор Светлана Нерадовская

Delfi: "Бронзовый солдат" в Таллине был осквернён сыном эстонского депутата

Мир

Правоохранители вычислили, кто осквернил памятник "Бронзовый солдат", находящийся в Таллине и прославляющий подвиг советских воинов-освободителей. Вандалом оказался сын эстонского депутата, члена "Центристской партии" Виктора Васильева.

Delfi: "Бронзовый солдат" в Таллине был осквернён сыном эстонского депутата

Как пишет портал Delfi, сына депутата, 31-летнего Александра Томаса Васильева, смогли опознать при помощи записей с камер наблюдения. Осквернитель полностью признал свою вину и рассказал, как именно он совершил акт вандализма.

Авторы материала сообщают, что Васильев-младший понесёт заслуженное наказание. В отношении него открыто уголовное дело по статье "Оскорбление памяти умерших". Кроме того, злоумышленнику придётся заплатить штраф.

18 апреля СМИ сообщили, что с памятника "Бронзовому солдату" был срезан орден Красной Звезды.

Это не первый случай вандализма в отношении мемориалов советским воинам в Прибалтике. Аналогичный случай был зафиксирован 12 апреля в Литве, в городе Жасляй.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы таллин эстония
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