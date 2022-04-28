Delfi: "Бронзовый солдат" в Таллине был осквернён сыном эстонского депутата

Правоохранители вычислили, кто осквернил памятник "Бронзовый солдат", находящийся в Таллине и прославляющий подвиг советских воинов-освободителей. Вандалом оказался сын эстонского депутата, члена "Центристской партии" Виктора Васильева.

Как пишет портал Delfi, сына депутата, 31-летнего Александра Томаса Васильева, смогли опознать при помощи записей с камер наблюдения. Осквернитель полностью признал свою вину и рассказал, как именно он совершил акт вандализма.

Авторы материала сообщают, что Васильев-младший понесёт заслуженное наказание. В отношении него открыто уголовное дело по статье "Оскорбление памяти умерших". Кроме того, злоумышленнику придётся заплатить штраф.

18 апреля СМИ сообщили, что с памятника "Бронзовому солдату" был срезан орден Красной Звезды.

Это не первый случай вандализма в отношении мемориалов советским воинам в Прибалтике. Аналогичный случай был зафиксирован 12 апреля в Литве, в городе Жасляй.