"Гривны - в отставку": Херсон переходит на рубли

Освобождённая от укронацистов Херсонская область отказывается от украинской валюты и переходит на рубли.

Об этом РИА Новости сообщил Кирилл Стремоусов, заместитель главы региональной военно-гражданской администрации.

По его словам, для окончательного ухода от гривны региону понадобятся примерно месяца четыре. В этот период обе валюты будут использоваться при расчётах на территории Херсонской области.

Напомним, российские войска вошли в Херсон 2 марта, целиком область под контроль они взяли позже: Минобороны РФ сообщило об этом 15 марта.

В настоящее время на территории региона, согласно поступающим оттуда сообщениям, действует группа оставленных СБУ диверсантов. Впрочем, у родственников этих солдат иная версия: они утверждают, что власти "бросили их умирать и забыли про них".