EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Молдавия отказалась от предложения Киева "помочь захватить Приднестровье"
Блинкен: Украина может наносить Удары по российским территориям
Песков: мы газом не шантажируем, мы свои деньги защищаем
Максим Шугалей задал вопросы Беглову. Ответит ли на них губернатор в ЗакСе?
Обвиняемый в реабилитации нацизма знаток "Что? Где? Когда?" покинул Россию
Вайкуле назвала Симоньян "нерукопожатной" после нападок на Галкина
Росгвардейцы захватили 152-мм самоходную гаубицу 2С3М "Акация" у ВС Украины
Автор Ольга Лебедева

"Гривны - в отставку": Херсон переходит на рубли

Мир

Освобождённая от укронацистов Херсонская область отказывается от украинской валюты и переходит на рубли.

Об этом РИА Новости сообщил Кирилл Стремоусов, заместитель главы региональной военно-гражданской администрации.

По его словам, для окончательного ухода от гривны региону понадобятся примерно месяца четыре. В этот период обе валюты будут использоваться при расчётах на территории Херсонской области.

Напомним, российские войска вошли в Херсон 2 марта, целиком область под контроль они взяли позже: Минобороны РФ сообщило об этом 15 марта. 

В настоящее время на территории региона, согласно поступающим оттуда сообщениям, действует группа оставленных СБУ диверсантов. Впрочем, у родственников этих солдат иная версия: они утверждают, что власти "бросили их умирать и забыли про них".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
херсонская область
Популярное
Силовые структуры
Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать

На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.

Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать
Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины
Мир. Новости мира
Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины
Мир. Новости мира
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Силовые структуры
Майор Волына из подвала "Азовстали" просит спасти гарнизон Мариуполя
Игорь Буккер Почему Грузия не открыла второй фронт против России Игорь Буккер Ирина Шлионская Стресс может быть полезен, но в разумных пределах Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как Павел I вызвал королей Европы на дуэль Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Журналистка Максимова: в Берлине не справляются с украинскими беженцами
Шоу-бизнес
Симоньян считает Галкина геем, который женился на Пугачевой для отвода глаз
Баширов: по России рано или поздно ударят натовским оружием, и РФ ответит
Политика. Новости и аналитика
Баширов: по России рано или поздно ударят натовским оружием, и РФ ответит
Последние материалы
Bloomberg: США отменяют все запреты на передачу разведданных Украине
Молдавия отказалась от предложения Киева "помочь захватить Приднестровье"
Блинкен: Украина может наносить Удары по российским территориям
Песков: мы газом не шантажируем, мы свои деньги защищаем
Врач рассказал, как оказать первую помощь при обмороке
Максим Шугалей задал вопросы Беглову. Ответит ли на них губернатор в ЗакСе?
Обвиняемый в реабилитации нацизма знаток "Что? Где? Когда?" покинул Россию
Вайкуле назвала Симоньян "нерукопожатной" после нападок на Галкина
Росгвардейцы захватили 152-мм самоходную гаубицу 2С3М "Акация" у ВС Украины
Figaro о свежем оружии Запада для ВСУ: гаубицы и бронетехника
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников