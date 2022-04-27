Крашенинникова: Украину ждёт раскол, если Запад продолжит участвовать в СВО РФ

Соединённые Штаты Америки будут делать всё возможное, чтобы затянуть киевский конфликт, подталкивая власти к продолжению боевых действий, считает политолог-американист Вероника Крашенинникова. Однако эти действия не могут продолжаться вечно.

"Будет предполагаемо установлена какая-то граница, проходящая через Украину. Восточная часть будет под контролем России, а западная — под полным контролем Соединенных Штатов. С другой стороны, будут стоять вооруженные и оружием, и ненавистью украинские войска, со всеми натовскими инструкторами, и со всей поддержкой, которую имеют", — сообщила Крашенинникова порталу "Украина.ру"

Политолог отмечает, что американские СМИ уже начинают писать о военных преступлениях ВСУ, но это вряд ли перевернёт мнение американцев о происходящем на Украине.