Блогер Подоляка: Украину разделят между победителями

Запад уже списал Украину, в нынешнем виде она, скорее всего, прекратит своё существование и будет разделена между победителями. Проблемы своих восточных территорий собирается решить Польша, армия которой готова войти на Западную Украину, как только последует приказ. Такое мнение высказал украинский блогер и журналист Юрий Подоляка.

И это может быть в чём-то даже выгодно, поскольку решает проблему с будущим устройством Украины, считает аналитик. Если Польша захочет взять часть земель, то она, в каком-то смысле, станет партнёром России, заметил он. Ведь если Украина будет предъявлять претензии России, то точно такие же претензии она должна будет предъявить и Польше.

Журналист полагает, что поляки будут проводить денацификацию на Западной Украине очень жёстко, а не так, как Россия, и они однозначно пойдут на репрессии против населения.

Эксперт почти уверен, что свой "кусочек" захотят отрезать Венгрия и Румыния, не исключено, что и Словакия, хотя это менее вероятно.

По мнению блогера, у Украины одна проблема — она окружена со всех сторон врагами. Киевский режим умудрился поссориться даже с Белоруссией, напомнил он.

Ранее Подоляка объяснил, как Запад пытается "разморозить" конфликт в Приднестровье с помощью Киева.