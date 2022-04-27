Над Запорожской АЭС сбили два ударных польских беспилотника

В Энергодаре были сбиты два беспилотных летательных аппарата-камикадзе польского производства. Их целью, по предварительной информации, была Запорожская АЭС. Об этом сообщил вечером 27 апреля член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что обломки одного БПЛА упали всего в нескольких сотнях метров от самой мощной в Европе атомной электростанции. Второй беспилотник рухнул практически перед зданием администрации города.

БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 граммов в тротиловом эквиваленте, добавил Рогов. По его мнению, террористы киевского режима готовили удар по Запорожской АЭС.

Ранее появилась информация, что ВСУ готовят повторение провокации в Буче на центральном рынке в Лисичанске.