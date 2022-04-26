Красносельский отменил массовые мероприятия на День Победы в Приднестровье

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отменил массовые мероприятия на День Победы в связи с терактами.

В пресс-службе приднестровского лидера журналистам рассказали, что намеченные на 9 мая военный парад и салют не будут проводиться. По мнению Красносельского, массовое скопление граждан небезопасно.

"При этом каждый житель республики сможет в частном порядке почтить память погибших участников Великой Отечественной войны и поздравить ныне живущих", — прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, планируется организовать церемонии возложения цветов к памятникам и могилам защитников.

25 апреля неизвестные обстреляли из гранатомётов здание Министерства государственной безопасности в Кишинёве, а 26 апреля были нанесены удары по радиоцентру "Маяк" и военному аэродрому в Приднестровье. Политолог Марат Баширов полагает, что именно в этом регионе конфликт может перерасти в прямое столкновение НАТО с РФ.