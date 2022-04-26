Wargonzo: удар по аэродрому в Приднестровье нанесён натовскими минами

Тревожная информация продолжает поступать из Приднестровья. 26 апреля появились сообщения о взрывах на военном аэродроме недалеко от Тирасполя и в посёлке Маяк Григориопольского района на территории радиотелецентра.

По данным пресс-центра МВД ПМР на 9 часов утра, из строя выведены две самые мощные антенны, которые транслировали радио Российской Федерации. Территория оцеплена милицией, на месте работают сапёры. Пострадавших среди сотрудников и местных жителей нет.

Военный журналист, автор проекта Wargonzo Семён Пегов сообщил, что ночью также с помощью беспилотников был атакован военный аэродром. По его информации было 4 или 5 взрывов. Удар был нанесён натовскими минами калибра 60-мм.

"Приднестровье также хотят втянуть в эскалацию, которая происходит на юго-востоке. Фактически пытаются втянуть республику в боевые действия", — заметил военкор.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков оценил возможность начала военных действий в Приднестровье в конце апреля-начале мая как высокую.