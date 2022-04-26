В Италии местные жители кричали украинским протестующим: "Нацисты!"

В итальянском городе Милан горожане вышли на улицы с георгиевскими лентами.

Это было сделано, когда украинские мигранты решили устроить собственное шествие с фашистскими лозунгами. Среди украинских флагов в шествии была и табличка с изображением эмблемы полка "Азов"*.

А в ответ фашистским кричалкам жители Милана начали скандировать: "Нацисты!".

Сегодня число жителей Европы, правильно понимающих причины военной спецоперации на Украине, неуклонно растёт. А всему причина — неадекватные украинские беженцы, не стесняющиеся ходить по населённым пунктам Евросоюза с атрибутикой нацистов.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.