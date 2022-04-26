В итальянском городе Милан горожане вышли на улицы с георгиевскими лентами.
Это было сделано, когда украинские мигранты решили устроить собственное шествие с фашистскими лозунгами. Среди украинских флагов в шествии была и табличка с изображением эмблемы полка "Азов"*.
А в ответ фашистским кричалкам жители Милана начали скандировать: "Нацисты!".
Сегодня число жителей Европы, правильно понимающих причины военной спецоперации на Украине, неуклонно растёт. А всему причина — неадекватные украинские беженцы, не стесняющиеся ходить по населённым пунктам Евросоюза с атрибутикой нацистов.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.