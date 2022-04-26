В ООН серьёзно обеспокоились гуманитарной ситуацией в Афганистане. По мнению представителей организации, страна находится на грани голода. Из-за этого в ведомстве призвали Вашингтон разблокировать активы ЦБ Афганистана.
Указом американского президента Джо Байдена все счета страны были заморожены ещё в феврале.
"И без того критическое положение усугубляется мерами, введёнными США… Эксперты ООН призвали США… пересмотреть своё решение заблокировать зарубежные активы ЦБ Афганистана", — говорится на официальном сайте ООН.
По данным организации, в "заморозке" находятся активы на сумму в семь миллиардов долларов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.