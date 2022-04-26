В ООН призвали Вашингтон разблокировать счета Афганистана

В ООН серьёзно обеспокоились гуманитарной ситуацией в Афганистане. По мнению представителей организации, страна находится на грани голода. Из-за этого в ведомстве призвали Вашингтон разблокировать активы ЦБ Афганистана.

Указом американского президента Джо Байдена все счета страны были заморожены ещё в феврале.

"И без того критическое положение усугубляется мерами, введёнными США… Эксперты ООН призвали США… пересмотреть своё решение заблокировать зарубежные активы ЦБ Афганистана", — говорится на официальном сайте ООН.

По данным организации, в "заморозке" находятся активы на сумму в семь миллиардов долларов.