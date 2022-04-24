Власти Афганистана запретили юношам и девушкам посещать занятия в университетах в одно время. Каждая половая группа сможет находиться на лекциях три дня в неделю, сообщает Ariana News.
Новый план посещения университетских занятий представило министерство высшего образования Афганистана. Согласно документу, для студентов вводится трёхдневная учебная неделя с выходным днём в пятницу.
"Девушки будут прослушивать лекции по понедельникам, средам и субботам, юноши — по вторникам, четвергам и воскресеньям", — передает издание решение афганских властей.
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