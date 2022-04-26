Дипломат Антонов: Запад использует Украину как военный таран против РФ

Поведение Запада наводит на мысль о том, что конфликт на Украине спровоцирован умышленно. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, западные страны используют Украину как "военный таран против России".

Он считает, что США специально формируют отрицательный образ РФ. Как отметил Антонов, такая политика позволяет отвлечь внимание избирателей от провалов в государственном управлении.

"Всё это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас", — сказал дипломат.

Ранее Антонов сообщил, что США намеренно затягивают российскую спецоперацию по демилитаризации Украины. Он убеждён: американские власти хотят нанести существенный ущерб Москве, удержать мировую гегемонию и сплотить вокруг себя западных партнёров.