Антонов: цель США нанести максимальный ущерб России за счёт Украины

Вашингтон намеренно затягивает российскую спецоперацию на Украине, чтобы нанести как можно больше ущерба Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Как подчеркнул посол, США именно по этой причине Белый дом обратился к конгрессу за дополнительным ассигнованием для обеспечения бесперебойного потока вооружений на Украину.

"Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца", — заявил Антонов.

По словам Антонова, цель США — удержать мировую гегемонию и сплотить вокруг себя западных партнёров.