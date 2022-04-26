Вашингтон намеренно затягивает российскую спецоперацию на Украине, чтобы нанести как можно больше ущерба Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Как подчеркнул посол, США именно по этой причине Белый дом обратился к конгрессу за дополнительным ассигнованием для обеспечения бесперебойного потока вооружений на Украину.
"Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца", — заявил Антонов.
По словам Антонова, цель США — удержать мировую гегемонию и сплотить вокруг себя западных партнёров.
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