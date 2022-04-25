Берн запретил Германии реэкспортировать швейцарские боеприпасы на Украину

В Берне не позволили Германии реэкспортировать боеприпасы швейцарского производства на Украину.

Как сообщил ТАСС официальный представитель Государственного секретариата экономики Фабиан Майенфиш, власти Швейцарии дали отрицательные ответы на два запроса ФРГ о реэкспорте оружия. Своё решение в Берне объяснили нейтральным статусом Швейцарии.

По словам собеседника агентства, правилами экспорта вооружений запрещаются поставки оружия в вовлечённые в конфликт страны. Реэкспорт вооружений швейцарского производства без предварительного одобрения Государственным секретариатом экономики также не предусмотрен.