В Берне не позволили Германии реэкспортировать боеприпасы швейцарского производства на Украину.
Как сообщил ТАСС официальный представитель Государственного секретариата экономики Фабиан Майенфиш, власти Швейцарии дали отрицательные ответы на два запроса ФРГ о реэкспорте оружия. Своё решение в Берне объяснили нейтральным статусом Швейцарии.
По словам собеседника агентства, правилами экспорта вооружений запрещаются поставки оружия в вовлечённые в конфликт страны. Реэкспорт вооружений швейцарского производства без предварительного одобрения Государственным секретариатом экономики также не предусмотрен.
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