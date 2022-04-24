"Инопланетяне и русские агенты": американцы гадают, с кем здоровался Байден

Американские пользователи соцсетей высмеяли очередную попытку президента США Джо Байдена публично пожать руку несуществующему человеку. Они предположили, что национальный лидер мог "увидеть" позади себя агентов российских спецслужб, пасхального кролика, пришельцев или призраков.

Инцидент произошёл во время выступления Байдена в Сиэтле, когда он повернулся и протянул руку для рукопожатия, хотя в непосредственной близости никого не было. Аналогичный эпизод случился с американским президентом на прошлой неделе в Северной Каролине.

Пользователи соцсетей иронично оценили поведение главы государства и выдвинули свои версии произошедшего.

"Страшно узнать, кого Байден там увидел. Пасхального кролика?" — задался вопросом один из жителей США. "Может, это были призраки прошлых президентов США", — предположил другой пользователь. "Либо это невидимые пришельцы, либо русские агенты изобрели костюм-невидимку", — написал третий комментатор.