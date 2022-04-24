Американцы попросили Байдена уделить внимание своей стране вместо Украины

Американцы не смогли сдержать эмоций после публикации обозревателя Гленна Гринвальда, в котором речь шла о ситуации на Украине и активной помощи, которую США оказывают Киеву.

По словам Гринвальда, США делают всё возможное, чтобы продлить украинский конфликт "до бесконечности".

В комментариях к статье на телеканале Fox News пользователи резонно поинтересовались, для чего Соединённым Штатам активно финансировать конфликт, участниками которого они не являются. Читатели напомнили, что речь идёт о многомиллиардной военной помощи, которая почему-то идёт "на сторону", а вовсе не на нужды самих американцев.

"Почему, например, нельзя было дать такие деньги в качестве помощи нуждающимся американцам?" — задал вопрос один из пользователей.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о ведущихся сейчас поставках Киеву реактивных систем залпового огня Вашингтоном, а также о планах "союзников США" отправлять на Украину самолёты и запчасти для них. Нуланд убеждена, что массовые поставки вооружения смогут переломить положение дел на Украине.

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