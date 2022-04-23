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Автор Екатерина Широкова

Ирландия: договариваться о безопасности нужно не против России, а "с Россией"

Мир

Антироссийские санкции ставят под угрозу экономику Евросоюза, заявила депутат от Ирландии Клэр Дэйли. По словам политика, необходимо договариваться с Москвой, а не против неё за спиной.

Как подчеркнула депутат, Европе необходимо "скинуть обороты" и взглянуть на ситуацию с экономической точки зрения.

"Мы жили в мире с Россией, чтобы мы занимались бизнесом, обменивались культурой, торговали и жили в гармонии. И единственный способ добиться этого — договориться о безопасности не против России, а с Россией. Но, к сожалению, Европа делает всё с точностью до наоборот", — цитирует депутата The New York Times.

Кроме того, политик от души "прошлась" по НАТО и заявила, что целью альянса никогда не была безопасность в регионе и организации стоило бы заняться своими прямыми обязанностями.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
нато европа россия
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