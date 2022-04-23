Антироссийские санкции ставят под угрозу экономику Евросоюза, заявила депутат от Ирландии Клэр Дэйли. По словам политика, необходимо договариваться с Москвой, а не против неё за спиной.
Как подчеркнула депутат, Европе необходимо "скинуть обороты" и взглянуть на ситуацию с экономической точки зрения.
"Мы жили в мире с Россией, чтобы мы занимались бизнесом, обменивались культурой, торговали и жили в гармонии. И единственный способ добиться этого — договориться о безопасности не против России, а с Россией. Но, к сожалению, Европа делает всё с точностью до наоборот", — цитирует депутата The New York Times.
Кроме того, политик от души "прошлась" по НАТО и заявила, что целью альянса никогда не была безопасность в регионе и организации стоило бы заняться своими прямыми обязанностями.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.