Захарова сообщила о мирных гражданах на территории "Азовстали" в Мариуполе

В эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о мирных гражданах на территории "Азовстали" в Мариуполе.

Захарова заявила, что в катакомбах завода есть люди, которые не связаны с ВСУ. Власти Украины, по словам представителя МИД, запугивают людей и делают всё, чтобы они не выходили оттуда.

"Для них это продолжение политики живого щита", — сказала Захарова.

Сегодня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что как только на "Азовстали" подымут белый флаг, начнётся режим тишины. Мизинцев подчеркнул, что эвакуироваться смогут военные и боевики, которые сложат оружие, гражданские лица и раненые украинские военные.