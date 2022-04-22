В эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о мирных гражданах на территории "Азовстали" в Мариуполе.
Захарова заявила, что в катакомбах завода есть люди, которые не связаны с ВСУ. Власти Украины, по словам представителя МИД, запугивают людей и делают всё, чтобы они не выходили оттуда.
"Для них это продолжение политики живого щита", — сказала Захарова.
Сегодня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что как только на "Азовстали" подымут белый флаг, начнётся режим тишины. Мизинцев подчеркнул, что эвакуироваться смогут военные и боевики, которые сложат оружие, гражданские лица и раненые украинские военные.
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