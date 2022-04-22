У ЕС и США в "глобальных экономических проблемах" виновата одна Россия

США и ЕС сделали совместное заявление, в котором сделали ответственной Россию за "экономические потрясения мирового масштаба" и проведением ею спецоперации на Украине. Заявление прозвучало в Брюсселе, по завершению стратегического диалога США-ЕС.

До этого российский лидер Владимир Путин говорил, что мировую экономику подрывают санкции против России, которую в долгосрочной перспективе планирует сдерживать и всячески ослаблять Запад.

Ситуация на Украине обсуждалась в Брюсселе 19-22 апреля заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман и генсеком внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино. Участники встречи также упомянули "глобальные экономические потрясения", ставшие следствием спецоперации РФ на Украине, возложив за все текущие экономические проблемы в мире всю ответственность на Россию.

Стороны договорились объединиться перед лицом этого негативного влияния, "скоординировав усилия и плотно сотрудничая с международными инстанциями".