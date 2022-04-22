Канцлер ФРГ Шольц: эмбарго на российский газ не принесёт мир на Украину

Немедленный запрет на импорт газа из РФ может привести к тяжёлым последствиям для экономики ЕС. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В интервью Spiegel он отметил, что эмбарго на российский газ не принесёт мир на Украину. Канцлер ФРГ назвал нецелесообразным требование Киева к Евросоюзу запретить поставки энергоресурсов из РФ.

"Мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются", — сказал Шольц.

Он добавил, что не может допустить разрушения экономики Германии.

Кроме того, Шольц раскритиковал политиков, которые воспринимают сотрудничество ЕС с Россией в энергетической сфере в качестве "спонсирования" спецоперации на Украине. Канцлер подчеркнул: эмбарго не остановит украинский конфликт.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в Европе пока не обсуждают вопросы, связанные с возможным введением запрета на поставки российского газа.