Джонсон анонсировал открытие посольства в Киеве: "В знак поддержки Украины"

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен на следующей неделе в знак поддержки Украины открыть своё посольство в Киеве.

"Чрезвычайная стойкость и успех президента Зеленского и украинского народа в сопротивлении российским силам в Киеве означают, что сегодня я могу объявить, что мы очень скоро — на следующей неделе — вновь откроем наше посольство в столице Украины", — цитирует премьер-министра Британии издание Sky News.

Также Джонсон отметил, что предсказать дальнейший характер военных действий сложно, предположив, но глава Российской Федерации Владимир Путин все ещё может победить, однако у него не получиться "покорить дух украинского народа".

Напомним, Великобритания перенесла свое посольство из украинской столицы в феврале ещё до того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине.