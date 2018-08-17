В Германии снова позвали Россию в "Большую восьмерку"

Глава либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что Германии необходимо пересмотреть свое отношение к Российской Федерации.

По словам немецкого политика, правительство Германии должно изменить политику в отношении России и задуматься о том, как сделать так, чтобы та снова вернулась в состав "Большой восьмерки". Линднер заявляет, что РФ остается важным партнером для переговоров, и мнение ее непременно должно учитываться.

Глава либеральной Свободной демократической партии Германии отметил, что и со стороны Кремля должны происходить определенные шаги навстречу.

Кристин Линднер, правда, заявляет, что пока рано отменять западные антироссийские санкции. Немецкий политик считает, что с Россией уже можно вести диалог, но вот санкции отменять пока еще рановато.

Отметим, что "Большая восьмерка" на данный момент включает в себя семь стран-участниц: Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Россия же вынуждена была покинуть ее в 2014 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Россия должна снова войти в состав международного клуба. Но риторику американского президента тогда поддержала лишь Италия.

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