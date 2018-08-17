В Германии снова позвали Россию в "Большую восьмерку"

Глава либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что Германии необходимо пересмотреть свое отношение к Российской Федерации.
По словам немецкого политика, правительство Германии должно изменить политику в отношении России и задуматься о том, как сделать так, чтобы та снова вернулась в состав "Большой восьмерки". Линднер заявляет, что РФ остается важным партнером для переговоров, и мнение ее непременно должно учитываться.
Глава либеральной Свободной демократической партии Германии отметил, что и со стороны Кремля должны происходить определенные шаги навстречу.
Кристин Линднер, правда, заявляет, что пока рано отменять западные антироссийские санкции. Немецкий политик считает, что с Россией уже можно вести диалог, но вот санкции отменять пока еще рановато.
Отметим, что "Большая восьмерка" на данный момент включает в себя семь стран-участниц: Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Россия же вынуждена была покинуть ее в 2014 году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Россия должна снова войти в состав международного клуба. Но риторику американского президента тогда поддержала лишь Италия.
Читайте также:
Почему идея обменять "Запад-2017" на возвращение…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны.
Почему еврейское лобби США поддерживает антисемитизм? Почему падает качество политических элит, их компетентность и ответственность во всем мире? К чему это может привести. Насколько опасна разбалансировка мировой политической системы? Каковы риски конфликтов на Ближнем Востоке и во всем мире? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал работу министров. Главы двух ведомств лишились работы, а еще двум объявлено полное служебное несоответствие.
Почему химическое оружие все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? Насколько применение химоружия масштабно в реальности? Как работает Организация по запрещению химического оружия и насколько она политизирована? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.