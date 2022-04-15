Мэр Парижа Идальго посетила Киев и подписала с Кличко соглашение о дружбе

Мэр Парижа Анн Идальго посетила Киев и подписала с руководителем этого города Виталием Кличко соглашение об установлении дружеских связей.

Глава Киева в своём Telegram-канале поблагодарил мэрию Парижа за гуманитарную помощь Украине.

Он также добавил, что ярким символом партнёрских отношений между Киевом и Парижем стало знаковое событие, произошедшее 22 марта 2022 года. В этот день, по словам Кличко, городской совет Парижа единогласно проголосовал за предоставление Киеву статуса "почётного гражданства".

"С моей коллегой мы подписали соглашение об установлении дружеских отношений между нашими городами", — подчеркнул политик.

Кличко выразил готовность развивать экономические связи и реализовывать взаимовыгодные проекты со столицей Франции.

Ранее в Киеве и его окрестностях побывали американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей США Виктория Шпартц.