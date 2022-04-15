В Запорожье прибыли 2000 иностранных наёмников — WarGonzo

В Запорожскую область прибыли две тысячи иностранных наемников, в частности, среди них есть бойцы из Турции и Азербайджана.

Отмечается, что прибывшие иностранные военные были разделены на три группы с учетом национальности и вероисповедания.

"По имеющей информации эту группировку Киев среди прочих сил собирался бросить на деблокаду Мариуполя, но затем планы поменялись из-за полной нецелесообразности этой операции. Момент был упущен — Мариуполь перешел под контроль НМ ДНР и ВС РФ", — пишет Тelegram-канал WarGonzo, ссылаясь на собственные источники.

По информации канала, скорее всего ЧВКашники будут переброшены на авдеевское направление, потому как в настоящее время войска ЛДНР и России начали штурмовые и наступательные действия.