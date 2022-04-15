Представители Минобороны Казахстана объяснили, почему в стране отказались девятого мая организовывать Парад Победы. Как заявили в пресс-службе военного ведомства, политики решили сохранить деньги и потратить их на другие задачи.
"Приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооружённых сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", — сообщили в пресс-службе МО, передаёт ТАСС.
Ранее политолог Юрий Крупнов в разговоре с Pravda.Ru усмотрел в решении казахстанских властей дистанцирование от Москвы. По мнению эксперта, подобное поведение негативно повлияет на строительство Евразийского союза.
"Цель такого решения заключается в возможном получении разных плюсов в отношениях с западным миром", — подчеркнул специалист.
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