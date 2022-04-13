Политолог: Казахстан не проводит Парад Победы, чтобы получить "плюсы" от Запада

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал отказ казахстанских властей организовывать девятого мая военный Парад Победы.

"Перед нами, прежде всего, демонстрация не просто продолжения политики своей так называемой многовекторности, но и дистанцирование от Москвы. Цель такого решения заключается в возможном получении разных плюсов в отношениях с западным миром", — сказал специалист.

Вместе с этим он подчеркнул, что Казахстан только начинает показывать своё отношение к России. Как отметил политолог, власти нашей страны фиксируют такие демонстрации.

"Подобное поведение, безусловно, отрицательно повлияет на наше общее пространство и строительство Евразийского союза", — заключил собеседник издания.

Ранее власти Казахстана решили не проводить девятого мая военный парад. При этом в Минобороны республики сообщили, что в этот день состоятся торжества в честь ветеранов, праздничные концерты и другие патриотические мероприятия.