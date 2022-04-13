В Казахстане отменили Парад Победы на 9 мая

Казахстан отказался от идеи проводить военный парад, приуроченный к годовщинам Дня Победы и образования Вооруженных сил. Об этом сообщили в министерстве обороны республики, при этом уточнив, что памятные мероприятия всё-таки пройдут: торжества в честь ветеранов, уроки мужества, дни открытых дверей, праздничные концерты и прочие военно-патриотические празднества.

В Казахстане не проводят парад по случаю Дня Победы уже третий год — в 2019-ом от него также отказались, а затем не стали возобновлять из-за пандемии коронавируса, что, впрочем, не мешает руководству республики поздравить военнослужащих и волонтёров.