Итальянский журналист: президент Зеленский опасен для Украины

Итальянский журналист и историк Д'Орси считает, что в настоящее время одной из главных опасностей для Украины является её собственный президент.

Своё мнение он разъяснил в эфире канала Rete 4, отвечая на вопрос о том, каким новостям, приходящим из этой европейской страны, стоит верить, и как там обстоят дела на самом деле.

"Происходит что-то очень, очень серьезное. И я имею в виду не только ложные новости, которыми мы завалены. Все конфликты сопровождаются информационными вбросами. Война-враг правды, об этом нам говорили многие в прошлом", — сказал профессор истории.

Настоящие же опасения, по его словам, вызывает фигура украинского лидера, который стал очень популярен "благодаря перевороту, поддержанному американцами и Европейским Союзом".

"Зеленский говорит только о войне. Ему не нужен мир. Президент Украины ведет кампанию, которая на деле выльется в разрушения и жертвы среди его народа. Но его это не особо беспокоит", — пояснил Д'Орси.

Итальянский журналист подчеркнул, что сегодня главная преграда для установления мира — Владимир Зеленский, который "играет на стороне США в их войне против Европы".