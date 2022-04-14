Жители Латвии пребывают, мягко говоря, в шоке от того, как по ним ударили антироссийские санкции.
Как отмечает шеф — редактор балтийского бюро издания argumenti. ru Татьяна Тимука, "создается такое впечатление, что санкции ввели не против России, а против латвийцев".
Особенно сильно возмущены автомобилисты, для большинства из которых машина перестала быть средством передвижения, переместившись в категорию "роскошь". От которой приходится отказываться.
"Местные жители решили высказать свое мнение по поводу дороговизны топлива… интересным способом: на бензоколонках Юрмалы появилась наклейка с довольным премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем и словами "To izdariju es" (Это сделал Я)", — рассказывает Тимука, предполагая, что "отчаливание" латвийского премьера в "родную Америку" — вопрос ближайшего будущего.
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