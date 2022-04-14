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Автор Юлиана Смирнова

РФ может помешать США помогать Украине, уничтожив транспортную инфраструктуру

Мир

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с изданием Украина.ру рассказал, как РФ может помешать Штатам оказывать помощь Киеву.

По его мнению, Москве необходимо послать Белому дому сигнал в виде уничтожения всей транспортной инфраструктуры во Львовской области. Он добавил, что уничтожить необходимо всё: железнодорожную инфраструктуру, автомобильные дороги, мосты, железнодорожное полотно и станции. Такому же уничтожению должна подлежать вся инфраструктура в местах погранпереходов в Польше с украинской стороны.

"Поскольку оружие могут отправить и по шоссе, дорожная инфраструктура должна быть разрушена путем уничтожения мостов. Россия способна поддерживать инфраструктуру в разрушенном состоянии".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
украина владимир евсеев
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