Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с изданием Украина.ру рассказал, как РФ может помешать Штатам оказывать помощь Киеву.
По его мнению, Москве необходимо послать Белому дому сигнал в виде уничтожения всей транспортной инфраструктуры во Львовской области. Он добавил, что уничтожить необходимо всё: железнодорожную инфраструктуру, автомобильные дороги, мосты, железнодорожное полотно и станции. Такому же уничтожению должна подлежать вся инфраструктура в местах погранпереходов в Польше с украинской стороны.
"Поскольку оружие могут отправить и по шоссе, дорожная инфраструктура должна быть разрушена путем уничтожения мостов. Россия способна поддерживать инфраструктуру в разрушенном состоянии".
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