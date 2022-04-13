Медведев посоветовал Киеву "оглядываться по сторонам" из-за Медведчука

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление украинских властей о выбивании показаний из оппозиционного депутата Верховной рады Виктора Медведчука, порекомендовав им быть предельно внимательными, дабы самим не оказаться в списке обмениваемых.

"Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что находящийся под домашним арестом на Украине Медведчук арестован СБУ. Чуть позже — в ночном видеообращении — президент страны предложил обменять его на находящихся в плену "украинских парней", не уточнив, на кого конкретно.