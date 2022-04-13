Аваков раскололся: Медведчука будут менять на Мариуполь и Азовсталь

Во вторник стало известно, что находящийся под домашним арестом на Украине лидер оппозиционной партии Виктор Медведчук арестован СБУ. Чуть позже — в ночном видеообращении — президент страны предложил обменять его на находящихся в плену "украинских парней", не уточнив, на кого конкретно.

За него это сделал экс-глава МВД Незалежной Арсен Аваков.

В Twitter бывший чиновник потребовал от России "в обмен на Медведчука" вывести войска из Мариуполя и дать тем самым возможность покинуть город всем желающим. Включая боевиков, застрявших на территории Азовстали.

"…пусть *** отходят и дадут нашим людям коридор…" — написал Аваков, тем самым подтвердив, что гражданина Украины в его же собственной стране взяли в плен, чтобы использовать, как разменную монету для спасения жизней неонацистов и "неопознанных" иностранцев.