Макрон намерен обсудить ситуацию на Украине с Зеленским и Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время собирается обсудить ситуацию на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским, а также с главой РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Франция планирует организовать телефонные переговоры. В интервью телеканалу France 2 Макрон отметил, что делает всё возможное для прекращения боевых столкновений на территории Украины и восстановления мира.

"В ближайшие дни я вновь переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным", — сказал лидер Франции.

Он также подчеркнул: сегодня политики должны быть осторожными с терминами. Макрон не согласился с высказыванием американского президента Джо Байдена, заявившего, что власти РФ якобы осуществляют "геноцид" на Украине.

"Не думаю, что эскалация слов поможет остановить этот конфликт и восстановить мир", — заключил глава государства.