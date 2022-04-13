EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Макрон намерен обсудить ситуацию на Украине с Зеленским и Путиным

Мир

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время собирается обсудить ситуацию на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским, а также с главой РФ Владимиром Путиным.

Макрон намерен обсудить ситуацию на Украине с Зеленским и Путиным

По его словам, Франция планирует организовать телефонные переговоры. В интервью телеканалу France 2 Макрон отметил, что делает всё возможное для прекращения боевых столкновений на территории Украины и восстановления мира.

"В ближайшие дни я вновь переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным", — сказал лидер Франции.

Он также подчеркнул: сегодня политики должны быть осторожными с терминами. Макрон не согласился с высказыванием американского президента Джо Байдена, заявившего, что власти РФ якобы осуществляют "геноцид" на Украине.

"Не думаю, что эскалация слов поможет остановить этот конфликт и восстановить мир", — заключил глава государства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин эммануэль макрон владимир зеленский
Sberbank
Новости
Упрощённые модели Lada поступят в продажу в июне
Боррель: ЕС не способствует распространению военных действий на Украине
Жители РФ отказываются идти на концерты Макаревича после его оскорблений
СвДП Германии выступает против визита Шольца на Украину
Бастрыкин поручил расследовать возможное применение химоружия силами ВСУ
ФСБ задержала жителя Волгограда, поехавшего воевать за Украину
Военспец Коротченко: моральный дух украинских военных подорван
Аналитики: в состав "кризисной корзины" россиян вошли контактные линзы и гречка
Чулпан Хаматова решила вернуть звание "Народной артистки России"
Историк Крупа: отношение Польши к России напоминает "воинственный угар"
Популярное
Мир. Новости мира
Пленные морпехи ВСУ совместно с НМ ДНР провели военную операцию в Мариуполе

Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера

Пленные морпехи ВСУ совместно с НМ ДНР провели военную операцию в Мариуполе
США с ПЗРК FIM-92 Stinger подставили ВС Украины
Мир. Новости мира
США с ПЗРК FIM-92 Stinger подставили ВС Украины
Мир. Новости мира
Аналитик Петерсен проанализировал стратегию ВМФ России в случае конфликта с НАТО
Евросоюз
Укронацисты пугают чеченский спецназ салом
Любовь Степушова Кризис в Молдавии нарастает: запрещены георгиевская лента и символы Z и V Любовь Степушова Игорь Буккер Укронацисты пугают чеченский спецназ салом Игорь Буккер Ирина Шлионская Как Блэк-Ривер-Фоллс превратился в "проклятый город" Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
США и Великобритания ведут "тайную войну" на Украине – Le Figaro
Мир. Новости мира
Для каких целей Зеленскому может понадобиться Медведчук — версии
Польша поставила ВСУ первую партию снятых с хранения танков Т-72М
Силовые структуры
Польша поставила ВСУ первую партию снятых с хранения танков Т-72М
Последние материалы
Историк Крупа: отношение Польши к России напоминает "воинственный угар"
Скабеева об очередном ляпе Байдена: "Зеленский чуть не умер"
В Казахстане отменили Парад Победы на 9 мая
"Час расплаты очень близок": чеченцы ищут чеченоговорящих "шайтанов" ВСУ
Два пункта управления ВСУ уничтожила российская авиация
Спикер парламента Грузии отправится на Украину, несмотря на обвинения Киева
Макрон намерен обсудить ситуацию на Украине с Зеленским и Путиным
Зеленского осадили в прямом эфире "Рады"
Вассерман: пока Украина независима, она источник повышенной опасности
Производство масок и других средств защиты сворачивается
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников