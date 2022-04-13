Пентагон: у нас нет доказательств применения Россией химоружия в Мариуполе

Министерство обороны США не может подтвердить применение химического оружия в Мариуполе, признал пресс-секретарь американского военного ведомства.

"Нам известны сообщения в социальных сетях, в которых утверждается, что российские войска развернули потенциальный химический боеприпас в Мариуполе, Украина”, — сказал Джон Кирби, добавив, что "Пентагон не может подтвердить сообщения и будет продолжать внимательно следить за ситуацией.”

При этом он отметил, что в Минобороны США "обеспокоены по поводу потенциала России использовать различные средства борьбы с беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, на Украине”.

К слову, это второй случай за неделю, когда Пентагон отказывается - пусть и косвенно - подтвердить "утку", запущенную ВСУ. Ранее всё тот же Джон Кирби заявил о невозможности подтвердить подлинность кадров из города Буча и установить виновника в гибели там мирных жителей.

Напомним, украинские источники утверждали, что "ядовитое вещество неизвестного происхождения” было сброшено на территорию "Азовстали", где сейчас зажаты в котле боевики батальона Азов*, в результате чего "несколько бойцов с трудом дышали и страдали от головокружения и головных болей". Также самими "азовцами*" были опубликованы кадры, на которых якобы показаны жертвы предполагаемого нападения, "страдающие от лихорадки, шума в ушах и с проблемам с дыханием".

Отсутствие подтверждения этих заявлений и хоть каких-либо доказательств не остановило желающих раздуть новый раунд истерии:

"Любое использование такого оружия будет бессердечной эскалацией этого конфликта, и мы будем привлекать Путина и его режим к ответственности”, — написала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter во вторник, не озаботившись хотя бы проверить информацию из интернета.

Не устоял перед искушением и польский премьер, который сразу потребовал новых санкций против России.

*запрещённый в России националистический батальон