Reuters: Пентагон не может самостоятельно подтвердить зверства в украинской Буче

Министерство обороны США не может самостоятельно проверить фотографии и видео из украинского города Буча, распространённые сотрудниками Национальной полиции страны, на которых запечатлены тела мирных жителей, убитых после возвращения украинских войск, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Пентагона.

"Мы смотрим на те же изображения, что и вы. У нас нет оснований опровергать утверждения Украины об этих зверствах, которые, безусловно, очень и очень тревожат", — заявил информатор на условиях анонимности, отметив, что "Пентагон не может подтвердить их подлинность и то, как они там появились самостоятельно".

В сообщении Reuters отмечается, что убийства "станут частью более широкого расследования обвинений в военных преступлениях".

Говоря о военной помощи США Украине, информатор издания отметил, что "отвратительные сообщения, поступающие из Буча, только делают ее более важной".

Напомним, информация об обнаруженных в занятом украинскими военными телах убитых людей появилась в минувшую субботу. Киевские власти немедленно обвинили Россию в "зверствах", а президент Зеленский огульно назвал российских военных "мясниками" и пообещал дать "нецивилизованный ответ".

Западные политики сразу же присоединились к обвинениям России, а США и Британия высказались против того, чтобы было созвано внеочередное заседание Совбеза ООН, на чем настаивает Россия.