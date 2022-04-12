НАТО знает виновника ракетного удара по Краматорску, заявил журналист из Италии

Итальянский тележурналист Тони Капуоццо заявил, что НАТО точно известно, кто атаковал вокзал Краматорска ракетой "Точка-У". Он обратил внимание, что серийный номер на обломках ракеты свидетельствует о причастности Украины к преступлению.

"НАТО точно знает, откуда прилетела эта ракета" — заявил Капуоццо в эфире программы Quarta Repubblica на телеканале Rete4.

Журналист отметил, что Запад пытается переложить вину за случившееся на Россию. Однако цифры на ракетном двигателе говорят, что боеприпас относится к украинским складам. Кроме того, ракета похожа на ту, которой был совершён обстрел Донецка, сообщил Капуоццо.

Также журналист считает недостоверной украинскую версию инцидента в Буче.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сказал, что ракетный удар по Краматорску и Донецку осуществила одна бригада армии Украины. В результате обстрела Краматорска погибли 30 человек. На месте происшествия были найдены обломки ракеты "Точка-У" с украинскими серийными номерами.