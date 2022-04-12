Шри-Ланка сообщила о дефолте по внешнему долгу

Минфин Шри-Ланки рассказало о прекращении выплат по внешним обязательствам республики. При этом сотрудники ведомства не указали в постановлении срок приостановки.

"Политикой министерства станет замораживание выплат по всем долгам на определённый период времени для правильной реструктуризации этих обязательств, — заявили в министерстве, передаёт ТАСС.

Также политики сказали, что долги проанализируют по новой программе экономических преобразований. Её поддержали в Международном валютном фонде, подчеркнули в Минфин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что Москва готова судиться в случае объявления дефолта. По словам главы ведомства, Россия сделала всё возможное для предотвращения подобной ситуации.