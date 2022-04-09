Рейтинговое агентство S&P охарактеризовала кредитный рейтинг России как "выборочный дефолт".
По информации пресс-релиза агентства, низкий уровень присвоен России из-за того того, что страна произвела первые выплаты по купонам и долларовым еврооблигациям в рублях.
В S&P считают, что инвесторы не смогут конвертировать эти рублёвые платежи в доллары. Экономическое положение РФ оценивается негативно в связи с тем, что антироссийские санкции будут усиливаться в ближайшие недели.
Сообщается, что у России есть 30 дней, чтобы не допустить дефолта.
Ранее экономист Григорий Баженов объяснил, перед каким выбором поставили Россию.
"Активы у России, чтобы выполнять свои обязательства есть. США хотят заставить РФ платить из того запаса, который всё ещё находится под контролем России. В общем, ставят перед выбором: дефолт или трата доступных запасов", — отмечал экономист.
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