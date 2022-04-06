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Автор Елена Былкина

Экономист Баженов о госдолге России: "Ланнистеры всегда платят свои долги"

Экономика

Запрет России на платежи по госдолгу с замороженных счетов, находящихся в юрисдикции США, ставит РФ перед выбором — дефолт или трата доступных запасов. Экономист Григорий Баженов сделал свои прогнозы.

Экономист Баженов о госдолге России: "Ланнистеры всегда платят свои долги"

Эксперт по экономическим вопросам отметил, что снова пора вспомнить о дефолте.

"Активы у России, чтобы выполнять свои обязательства есть. США хотят заставить РФ платить из того запаса, который всё ещё находится под контролем России. В общем, ставят перед выбором: дефолт или трата доступных запасов", — цитирует слова Баженова Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Баженов признал, что выбор России предсказать сложно. Он попытался ориентироваться, исходя из предыдущих решений властей РФ.

"Скорее будут искать способы платить, чем нет. Есть ощущение, что руководствуются девизом "Ланнистеры всегда платят свои долги". И не важно насколько другие поступки Ланнистеров хороши или плохи", — поделился своим мнением эксперт.

Баженов отметил, что дефолт имеет символическое значение.

"Доступ к иностранным займам отрезан до того момента, как дефолт наступит. Если, конечно, наступит", — сказал экономист.

Ранее Григорий Баженов объяснил, выиграет ли Россия после перехода расчётов за газ в рублях.

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Автор: Елена Былкина
Темы ксения собчак
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