Силуанов заявил, что Россия будет судиться, если Запад объявит ей дефолт

Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил о готовности доказывать в суде, что страна сделала всё возможное, чтобы оплатить в срок евробонды. Эта мера потребуется, если Запад решит объявить РФ дефолт. Об этом министр финансов сказал в своём интервью газете "Известия".

По словам Силуанова, Россия готова предоставить в суде все платежки, подтверждающие старания заплатить как в валюте, так и в рублях.

Ранее Силуанов выразил мнение, что стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары затронут только развивающиеся страны и страны с низким уровнем доходов.