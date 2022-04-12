GT: слова Байдена о превращении рубля в "мусор" были явным преувеличением

Слова американского лидера Джо Байдена о том, что "рубль превратился в мусор" из-за санкций, введённых со стороны Запада, были явным преувеличением. Об этом пишет журналист из США Брэдли Бланкеншип в материале для китайского издания Global Times.

Автор напомнил, что 26 марта в Варшаве Байден заявил об утраченных позициях российской национальной валюты. По мнению Бланкеншипа, реальность опровергла это высказывание президента США.

"Это утверждение было явным преувеличением, действительность его опровергла: с начала спецоперации РФ на Украине курс рубля практически полностью восстановил позиции", — указал журналист.

Он подчеркнул: Запад, вступая в экономическое сопротивление с РФ, не оценил возможные негативные последствия. Бланкеншип отметил, что энергоресурсы из России оказались незаменимыми для всего мира.

Для Москвы, пояснил журналист, по-прежнему открыты международные рынки, так как многие страны отказались от введения антироссийских санкций и продолжают сотрудничать с РФ.

"Где-то гуляют истории о финансовом волшебстве ЦБ РФ, но важная причина стабилизации рубля — это то, что деглобализация оказалась невозможной", — заключил Бланкеншип.