Власти Греции: выступление членов "Азова"* перед парламентом было ошибочным

Правительство Греции считает, что выступление боевиков националистического батальона "Азов"* перед греческим парламентом было ошибкой, но выступает против того, чтобы использовать эту ошибку для оправдания "вторжения РФ на Украину", заявил официальный представитель правительства Яннис Иконому.

В четверг, 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Греции. Он показал парламентариям обращение двух азовцев* греческого происхождения, которые в настоящее время защищают Мариуполь. Греческие политические партии назвали "позором" выступление нацистов перед депутатами, часть которых покинула заседание.

"Включение в речь сообщения члена батальона "Азов"* было ошибочным и неуспешным", — отметил Иконому.

При этом он назвал возмутительными и недостойными действия оппозиции в лице лидера партии СИРИЗА Алексиса Ципраса, которая использовала эту ошибку для оправдания российского вторжения на Украину, приведшего к "казням среди гражданского населения и гуманитарным катастрофам".

Напомним, что парламентарии правящей в Греции партии "Новая демократия" аплодировали украинскому лидеру стоя. При этом на мероприятии отказались присутствовать депутаты компартии Греции КПГ и правой партии "Греческое решение", а лидер оппозиции Алексис Ципрас не хлопал и не встал. После выступления Зеленского и боевиков "Азова"* греческие политические силы назвали случившееся "днём позора греческого парламента".

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.