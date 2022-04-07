Правительство Греции считает, что выступление боевиков националистического батальона "Азов"* перед греческим парламентом было ошибкой, но выступает против того, чтобы использовать эту ошибку для оправдания "вторжения РФ на Украину", заявил официальный представитель правительства Яннис Иконому.
В четверг, 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Греции. Он показал парламентариям обращение двух азовцев* греческого происхождения, которые в настоящее время защищают Мариуполь. Греческие политические партии назвали "позором" выступление нацистов перед депутатами, часть которых покинула заседание.
"Включение в речь сообщения члена батальона "Азов"* было ошибочным и неуспешным", — отметил Иконому.
При этом он назвал возмутительными и недостойными действия оппозиции в лице лидера партии СИРИЗА Алексиса Ципраса, которая использовала эту ошибку для оправдания российского вторжения на Украину, приведшего к "казням среди гражданского населения и гуманитарным катастрофам".
Напомним, что парламентарии правящей в Греции партии "Новая демократия" аплодировали украинскому лидеру стоя. При этом на мероприятии отказались присутствовать депутаты компартии Греции КПГ и правой партии "Греческое решение", а лидер оппозиции Алексис Ципрас не хлопал и не встал. После выступления Зеленского и боевиков "Азова"* греческие политические силы назвали случившееся "днём позора греческого парламента".
* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.