Глава МИД Британии заявила об окончании эпохи взаимодействия с РФ

Изменения в отношениях между РФ и НАТО требуют нового подхода к безопасности в Европе, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании", — цитирует "Интерфакс" заявление британского министра на рабочем ужине в рамках встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

Трасс призвала к ужесточению антироссийских санкций и вооружению Украины. Министр также заявила о необходимости переосмысления поддержки таких стран как Грузия, Молдова, Швеция и Финляндия, которые, по словам Трасс, попали "в паутину российского влияния".

По словам главы британского МИД, альянсу нельзя допустить "вакуума безопасности" на своих восточных границах.

"Основополагающий акт Россия-НАТО мёртв, и пришло время отказаться от устаревшего подхода к обращению с Россией", — подчеркнула Трасс.